Сейчас в регионе перепрофилируют другие больницы, чтобы принимать больных COVID-19, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На своей странице в Facebook аким ЗКО Гали Искалиев написал, что сейчас в области наблюдается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Есть случаи, когда заражаются всей семьей или целым коллективом. В стационарах находятся около 200 заболевших. - Опасная тенденция в том, что растёт число заболевших, у которых коронавирус вызывает пневмонию. То есть наступает кислородозависимость. По этой причине уже 58 человек находятся на кислородном питании, 2 человека на искусственной вентиляции лёгких. Врачи говорят, что среди нас много людей, которые являются носителем вируса, но у них нет явных симптомов болезни. Они не температурят, нет кашля и других явных признаков заболевания, но они являются переносчиками вируса и могут заразить того, у кого иммунитет слабее, - написал Гали Искалиев. Гали Искалиев утверждает, что многие лечатся самостоятельно и несвоевременно обращаются за медицинской помощью. Есть заболевшие, но отказывающиеся от госпитализации. В итоге они все же поступают в больницу, но уже с осложнениями. - Среди тех, кто лежит в инфекционной больнице, есть пациенты разных возрастов, в том числе и дети. Из-за нехватки больничных коек, мы вынуждены освобождать другие больницы. Это значит, что будут сокращаться плановые приемы и операции по другим заболеваниям, например по сердечным, по лечению артериального давления и др. Кроме того, остается высокая нагрузка на наших медиков и их помощников. Многие из них несколько месяцев не были дома. Если так будет продолжаться и дальше, то снова будут введены жесткие ограничительные меры. Прошу руководителей предприятий и субъектов малого бизнеса максимальное количество своих сотрудников перевести на удаленную работу. Есть случаи, когда массовые заражения выявлены именно среди коллективов компаний, - обращается к жителям области Гали Искалиев. В государственных учреждениях до 70% персонала уже находятся на удаленной работе. По его словам, если ситуация не улучшится, то скоро будет не хватать медиков. Поэтому сейчас нужна помощь медиков, кто работает в частном секторе. Нужны медсестры, санитары, рентгенологи, анестезиологи и другие. Если вы готовы помочь нам, прошу обращаться в отдел кадров управления здравоохранения - Марат Бектимирович Хайруллин, его WhatsApp номер 87774760377.