Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов заявил, что директор инфекционной больницы написала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Конфликта между нами было" - глава облздрава об увольнении директора инфекционной больницы ЗКО Болатбек Каюпов Сегодня, 17 июня, глава управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал о причине увольнения директора инфекционной больницы Надии Ахметовой. - Что касается той непонятной ситуации с Ахметовой, то вы сами видите, что сейчас сложилась крайне тяжелая ситуация и месяц назад она (директор инфекционной больницы - прим. автора) подходила ко мне и написала заявление об увольнении. В тот момент я ее попросил не уходить. Она все же согласилась. Но буквально несколько дней назад она опять стала говорить, что ей очень тяжело работать и я удовлетворил ее просьбу об уходе, - рассказал Болатбек Каюпов. Также глава облздрава отметил, что между ними не было никакого конфликта. - У нас с ней было только взаимное понимание. Что касается того, что она обвинила меня в бездействии, как мы можем бездействовать, если мы обеспечили стационар и аппаратами искусственной вентиляции, и коллективом, и лекарствами. Все остальное она как руководитель должна была сама распределять, в том числе и лекарственные препараты, - заявил глава облздрава. После чего он дополнил, что в настоящее время больницы переполнены пациентами, но лекарств хватает. К слову, в настоящее время обязанности Надии Ахметовой исполняет ее заместитель. Напомним, сегодня стало известно, что директор инфекционной больницы ЗКО Надия Ахметова написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  