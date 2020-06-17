Полицейские задержали фигуранта дела о финансовых пирамидах, сбежавшего из Казахстана, сообщает Polisia.kz. В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды Фото с сайта Polisia.kz 16 июня по запросу казахстанской полиции в Москве задержан и помещен в следственный изолятор 29-летний Фролов. Подозреваемый Фролов находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид “Гарант-24”, “Выгодный займ” и “Estate Lombard”. – Ранее в отношении него судом города Нур-Султан заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С. Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием, – сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов. Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в городе Актобе. – В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге, – добавил Адилов. Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела. По предварительным данным ущерб от их деятельности составил 5,5 млрд тенге. 27 февраля по запросу казахстанского МВД в городе Кишинев Республики Молдова стражами порядка был задержан учредитель ТОО “Гарант 24 Ломбард” Аслан Мурзабеков. 28 февраля на границе Казахстана и России казахстанской полицией задержан учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов. В марте по запросу казахстанской полиции в Кыргызской Республике задержан директор ТОО “ЕSTATE Ломбард” Асет Ыскаков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      