Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 июня главный государственный санитарный врач Атырауской области Амантай Жумагалиев вынес новое постановление, согласно которому карантин в регионе продлевается. Кроме того, жителям города и области запретили передвигаться по населенному пункту в ночное время. С завтрашнего дня в Атырауской области начинают действовать временные ограничения для ряда объектов. Так, по-прежнему запрещено проведение банкетов, свадеб и поминок, нельзя гулять в парках, площадях и набережных, запрещена деятельность детсадов всех форм собственности, пришкольных лагерей и зон отдыха. Следует отметить, что на 17 июня в Атырайской области число зараженных достигло 1961, из них 620 бессимптомные, еще 994 человека были выписаны из больницы после выздоровления. 3 летальных случая от КВИ.1. Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации; 2. С 23:00 часов до 06:00 объявляется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения без посторонних лиц и членов семьи. 3. Передвижение граждан допускается с 06:00 часов до 23:00 на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям. выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 м.; 4. С 07.00 часов 18 июня 2020 года установить следующие временные ограничения с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер (согласно алгоритмам ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 г и №38 от 30.05.2020 г.): 1) перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на «дистанционную» форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи; 2) отделениям ЦОН оказание услуг в онлайн режиме, услуги которые невозможно оказать в онлайн режиме осуществлять по записи (с 10.00 до 17.00 часов); 3) деятельность продовольственных и непродовольсвенных рынков с 10.00 до 17.00 часов; 4) гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часов (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов); 5) объекты общественного питания (рестораны/бары/кафе/столовые и другие) с количеством посетителей не более 30 человек одновременно, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 21.00 часов; 6) непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины), с 10.00 до 21.00 часов; ремонт сотовых телефонов, другой техники, ателье, фотосалоны и т.д. 7) парикмахерские, салоны красоты все виды услуг только по записи с 10.00 часов до 19.00 часов; 8)образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) с 09.00 до 16.00 часов; 9) спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей с 10.00 до 21.00 часов; 10) фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, бассейны с 10.00 до 21.00 часов; 11) объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей с 10.00 до 21.00 часов; 5. Акимату Атырауской области обеспечить запрет: 1) на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 2) на посещение общественных мест в том числе площади, парки, скверы, набережные; 3) деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности; 4) деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей; 5) деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет и комьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей; 6) деятельности и на посещение населением религиозных обьектов; 7) деятельности развлекательных объектов (детские игровые центры, ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.); 8)деятельности компаний по оказанию кейтеринговых услуг; 9) деятельности по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха. 6. Акиматам города Атырау и районов: 1) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на объектах осуществляющих свою деятельность с применением к нарушителям мер предусмотренных законодательством РК с опубликованием в средствах массовой информации; 2) проведение дезинфекционных мероприятий в общественных местах и местах массовых скоплений людей согласно приложению №18 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года; 3) работу общественного транспорта с ограниченнием режима с 06:00 часов до 23:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований согласно приложению №15 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года; 7. Руководителям промышленных предприятий, производственных объектов в том числе с вахтовым режимом работы: 1) до 20 июня 2020 года разработать и предоставить в местный исполнительный орган план мероприятий по усилению санитарно-гигиенических мер на производственных объектах, вахтовых городках, офисных и иных помещениях; 2) усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия на промышленных предприятиях и производственных объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом согласно приложению №21 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года. 3) перевести 80 % работников на дистанционный режим работы. 8. Руководителю ФАО НК «КТЖ» Атырауское отделение магистральной сети обеспечить: 1) не допускать провожающих ( в необходимых случаях не более 1 человека) в здание железнодорожных вокзалов. 2) организовать отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров ( обеспечить отсутствие пересечения потоков); 9. Департаменту полиции Атырауской области обеспечить: 1) охрану карантинных, провизорных и инфекционных стационаров по COVID-19; 2) принятие администранивных мер воздействия в отношении нарушителей карантинных ограничительных мероприятий на территорий Атырауской области с публикацией в средствах массовой информации; 3) недопущение проведения семейных, памятных мероприятий, (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому; 4) совместно с ответственными государственными органами, с составе мониторинговых групп проводить работу по профилактике и пресечению нарушений карантинных ограничительных мер. 10. Управлению внутренней политики совместно с акиматами города и районов обеспечить: 1) информирование населения об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИ и социальных сетей; 2) обеспечить координацию СМИ в части освещения с учетом роста и развития эпидемиологической ситуации. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Главный Государственный санитарный врач Атырауской области А.Жумагалиев