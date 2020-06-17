Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, на территории области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 18 июня в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой, температура воздуха днем составит +31 градус, ночью +16. В Атырау осадков не ожидается, днем +36 градусов, ночью +20. В Актау будет солнечно, днем +35 градусов, ночью +25. 30 градусов жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.