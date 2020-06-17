Атырауцы еще в обед увидели крупные клубы дыма в микрорайоне Таскала. Как рассказали в ДЧС Атырауской области, в 13.03 поступило сообщение о пожаре в Кенузекском сельском округе, в районе территории войсковой части 5546, на учебно-тренировочном полигоне. За час пожар удалось ликвидировать. На месте работали пять пожарных и одна единица техники. Предварительная причина возгорания - поджог старых автопокрышек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.