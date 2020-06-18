В новой форме журналистов планируют обязать носить: - ярко-синие жилеты со светоотражающей полоской и надписью PRESS на латинице; - нарукавные повязки ярко-желтого цвета с черной надписью PRESS на латинице; - синей наклейкой с надписью PRESS на латинице из светоотражающей ткани серебристого цвета. Сообщается, что журналист при освещении мирного собрания должен иметь при себе удостоверение журналиста и один или несколько отличительных знаков. Согласно проекту приказа, журналист, осуществляя свою деятельность по сбору, обработке и подготовке сообщений и материалов на мирных собраниях для средств массовой информации, обладает правами и несет обязанности, предусмотренные законами Казахстана. Если число участников митинга или демонстрации превышает 200 человек, журналисты не позднее чем за сутки до собрания могут написать заявление в акимат, по которому госорган должен будет организовать оперативный пресс-центр возле места митинга. Оперативный пресс-центр должен быть ограничен лентой, обеспечен достаточной видимостью для произведения фото, видеосъемки и получения интервью, обеспечен электроснабжением. При этом журналист имеет право собирать информацию на мирных собраниях как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами. - Лица, препятствующие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности, несут ответственность, предусмотренную законами Казахстана, - говорится в проекте приказа. Согласно статье 158 действующего Уголовного кодекса страны воспрепятствование законной деятельности журналиста наказывается штрафом до 100 МРП (277 800 тенге с 1 апреля 2020 года), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (5,5 миллиона тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.