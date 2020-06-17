Иллюстративное фото из архива "МГ" - Первый клинический протокол был одобрен в начале февраля, он обновляется. По мере накопления опыта специалистами в нашей стране, мире клинический протокол актуализируется. Вчера на заседании объединенной комиссии по качеству медицинских услуг была одобрена девятая редакция клинического протокола. Введен код для коронавирусной инфекции, где вирус не идентифицирован. Есть случаи, когда типическая клиническая картина, характерная для коронавирусной инфекции, на компьютерной томографии видна. Но ПЦР-тест может быть отрицательным. Чтобы клиницисты могли раньше начать противовирусную терапию, введен код международной классификации болезни, который позволяет в провизорных стационарах, где находятся пациенты с подозрением, своевременно назначать противовирусные препараты при вероятных случаях по решению консилиума. В новой редакции клинического протокола возвращены препараты для проведения лечения коронавирусной инфекции. Это хлорохин и гидроксихлорохин, которые ВОЗ ранее приостанавливала для назначения, - сказала Актаева в прямом эфире. Вице-министр отметила, что важным является информированное согласие или отказ пациента от лечения. - Эти препараты ранее наши доктора применяли. В предыдущих редакциях он применялся, успешный опыт применения данного препарата есть. Когда ВОЗ сказала, что можно в клинический протокол включать снова, наши специалисты их включили. (...) Любой метод лечения, который применяется и описан в клиническом протоколе, проводится с информированием пациента, - добавила вице-министр.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.