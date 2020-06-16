Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, сегодня, 16 июня, в 19.40 в микрорайоне Береке города Атырау с пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. - Малыш был госпитализирован в Областную детскую больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, - отметили в ведомстве. Другие подробности выясняются. Стоит отметить, ДЧС Атырауской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра с открытыми окнами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.