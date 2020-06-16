Иллюстративное фото из архива "МГ"

По информации оперативного штаба, сегодня, 16 июня в ЗКО было зарегистрировано два летальных случая от COVID-19.

- От коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя женщина и 79-летний мужчина, - говорится в сообщении. Стоит отметить, что всего в Казахстане от COVID-19 скончались 88 человек.