Всего по области зарегистрировано 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 134 аппарата искусственной вентиляции легких имеется в ЗКО

По информации оперативного штаба, сегодня, 16 июня в ЗКО было зарегистрировано два летальных случая от COVID-19.

- От коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя женщина и 79-летний мужчина, - говорится в сообщении. Стоит отметить, что всего в Казахстане от COVID-19 скончались 88 человек. Новый открытый стационар для пациентов с СOVID-19 в Уральске уже заполнен наполовину