Как стало известно, в основном поддержкой государства в Западно-Казахстанской области пользуются предприятия агропромышленного комплекса. За льготным кредитованием также обращаются компании сферы услуг. Медицинский центр АО «Талап» в государственной программе участвует впервые. Выгодный заем позволил учреждению здравоохранения провести модернизацию и открыть кабинет МРТ, что дает возможность пациентам пройти весь комплекс профильного обследования. - В нашем медицинском центре установлен новейший магнитно-резонансный томограф «Siemens Magneton». Такой аппарат на данный момент единственный в Казахстане. Расширились возможности диагностики, проводятся исследования различных органов, начиная от головного мозга до суставов, позвоночника, брюшной полости и малого таза. Кабинет магнитно-резонансный томограф работает полный рабочий день. К нам приезжали врачи из разных регионов, смотрели наши сканы, визуализация очень качественная. Специалисты у нас есть, работают три врача», – сказала врач-рентгенолог Медицинского центра АО «Талап» Эльнара Сабанова. С 2019 года Проектным офисом, работающим при Палате предпринимателей ЗКО, одобрено 164 проекта на 9,9 млрд.тенге. На рассмотрении еще 13 проектов общей стоимостью 2,8 млрд.тенге. - В зависимости от обстоятельств, потребностей населения и предприятий, критерии программы подстраиваются под каждый индивидуальный случай. Основными участниками “Экономики простых вещей” являются субъекты крупного и среднего бизнеса. Льготный кредит выдается под 6% годовых, – отметила эксперт отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ЗКО Наталья Недовизий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.