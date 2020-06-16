Как сообщили в палате предпринимателей "Атамекен", на сегодняшний день по программе «Экономика простых вещей» Проектный офис сопровождает 189 проектов. Сумма по выданным займам превысила 25 миллиардов тенге. Кабинет МРТ открыли по программе "Экономика простых вещей" в ЗКО Как стало известно, в основном поддержкой государства в Западно-Казахстанской области пользуются предприятия агропромышленного комплекса. За льготным кредитованием также обращаются компании сферы услуг. Медицинский центр АО «Талап» в государственной программе участвует впервые. Выгодный заем позволил учреждению здравоохранения провести модернизацию и открыть кабинет МРТ, что дает возможность пациентам пройти весь комплекс профильного обследования. - В нашем медицинском центре установлен новейший магнитно-резонансный томограф «Siemens Magneton». Такой аппарат на данный момент единственный в Казахстане. Расширились возможности диагностики, проводятся исследования различных органов, начиная от головного мозга до суставов, позвоночника, брюшной полости и малого таза. Кабинет магнитно-резонансный томограф работает полный рабочий день. К нам приезжали врачи из разных регионов, смотрели наши сканы, визуализация очень качественная. Специалисты у нас есть, работают три врача», – сказала врач-рентгенолог Медицинского центра АО «Талап» Эльнара Сабанова. С 2019 года Проектным офисом, работающим при Палате предпринимателей ЗКО, одобрено 164 проекта на 9,9 млрд.тенге. На рассмотрении еще 13 проектов общей стоимостью 2,8 млрд.тенге. - В зависимости от обстоятельств, потребностей населения и предприятий, критерии программы подстраиваются под каждый индивидуальный случай. Основными участниками “Экономики простых вещей” являются субъекты крупного и среднего бизнеса. Льготный кредит выдается под 6% годовых, – отметила эксперт отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей ЗКО Наталья Недовизий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА