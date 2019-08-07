После принятия соответствующие поправки Нацбанка начнут действовать с 1 января 2020 года, сообщает informburo.kz

данные документа, удостоверяющего личность клиента (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

юридический адрес клиента.

В обменных пунктах будут записывать все данные удостоверения личности, включая фамилию, имя, отчество, ИИН, и юридический адрес клиента, сообщается в проекте поправок Нацбанка в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане. Пункт 51 правил предлагается изложить в следующей редакции: "По каждой проведённой обменной операции в журнале реестров фиксируются:Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведённой обменной операции не должна превышать эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, говорится в проекте. В утративших силу правилах этот пункт звучал следующим образом: "Каждая проводимая в обменном пункте обменная операция после её завершения учитывается в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, который ведётся в электронном виде и содержит все реквизиты и показатели, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, согласно приложению 11 к правилам". В приложении 11 представлена таблица, по которой также необходимо ввести данные документа, удостоверяющего личность клиента. Кроме того в проекте обновлённых правил добавлены требования, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника. В частности, указано, что "для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала". Режим работы обменного пункта может самостоятельно устанавливать юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, но в пределах, определённых Нацбанком: с 10.00 до 19.00. После принятия постановление Нацбанка будет официально опубликовано и начнёт действовать с 1 января 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.