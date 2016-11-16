Об этом рассказал руководитель ТОО «Жайык Таза Кала», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Снег в городе начали чистить при помощи спутников и интернета. Руководитель ТОО «Жайык Таза Кала» Болат АМИРГАЛИЕВ заявил, что почти во всех городах Казахстана такая спецтехника уже есть. В этих машинах просто установлены GPS-навигаторы. -Теперь у нас есть возможность в режиме реального времени в своих кабинетах следить за работой по очистке города от снега с помощью GPS-навигатора, - рассказал Болат АМИРГАЛИЕВ. Кристина КОБИНА