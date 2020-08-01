Заместитель начальника оперативно-криминалистического управления ДП ЗКО Айкумыс Магзумова рассказала, что узнала об этом клубе совершенно случайно и сразу решила оказать содействие. – Я очень люблю вязать. Как только узнала, что нужна такая помощь сразу начала вязать вещи для новорожденных малюток. Сама я мама и бабушка, и очень рада, что связанные моими руками вещи помогут чьим-то деткам. Для меня это в радость. Когда я сажусь вязать вещи для детей, думаю только о хорошем, представляю, как детки выздоравливают, растут, как их мамы радуются, глядя на них. Чтобы моя любящая и позитивная энергия передалась в эти вещи, и они действительно помогли тем малюткам, которые будут носить их. Несколько лет назад я связала плед для новорожденного ребенка своим знакомым, так вот девочке уже пятый год, и она до сих пор спит с моим пледом. В дальнейшем также буду продолжать вязать детские вещи и передавать их волонтерам клуба «28 петель», ведь это так замечательно помочь только что родившимся малышам, – рассказала Айкумыс Магзумова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.