Министр здравоохранения Алексей Цой изменил приказ, обязывающий казахстанцев носить маски. Теперь эта мера необязательна для детей и тех, кто тренируется на открытом воздухе, передает Tengrinews.kz. Изменения внесены в приказ министра от 5 июля 2020 года "О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий". "Подпункты 7) и 9) пункта 10 изложить  в следующей редакции: 7) в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции; 9) ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет и лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции", - говорится в обновленном документе. Напомним, с 30 июля казахстанцев обязали носить маски на улице. Об этом говорится в постановлении главного санитарного государственного врача страны Айжан Есмагамбетовой. Позже министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что эта норма касается не только взрослых, но и детей. Также он заявлял, что средство индивидуальной защиты нужно носить обязательно во всех общественных местах, в том числе кафе, во время занятий спортом и так далее. Однако японские врачи убеждены, что детям до трех лет не стоит носить защитные маски для профилактики коронавирусной инфекции - они могут нанести серьезный вред здоровью.