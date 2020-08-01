Такое количество заболевших зарегистрировано 31 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 400 человек за сутки заразились короновирусной инфекцией в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1289 заболевших COVID-19, в ЗКО - 76. Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев Таким образом, за период пандемии 90 367 казахстанцев заразились коронавирусом.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.