Первую в Казахстане вакцинацию человека от коронавируса провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете, сообщает «Хабар 24». Как проверяют вакцины в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Первым казахстанцем, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов. Ему ввели препарат под названием COVAX-19. Вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний. Испытания казахстанской вакцины против коронавируса на людях планируют начать в сентябре, сообщает informburo.kz. 12 июня в Жамбылской области начали строить биофармацевтический завод по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавируса.