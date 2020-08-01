Иллюстративное фото из архива "МГ" В минздраве сообщили, что на открытом воздухе могут не носить маски дети в возрасте до 5 лет, а также лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции.Если транспорт общественный (автобус, поезд, самолет, судно или такси) – тогда обязан. Если частный транспорт, тогда нет. При этом в частной машине, членам одной семьи не обязательно, но рекомендуем, с учетом научного обоснования, свидетельствующего, что ношение маски снижает риск заболевания на 30%.Во дворе частного дома нет. Во дворе многоэтажного жилого дома – да, нужно. За исключением детей в возрасте до пяти лет, а также прогулки членов семьи, с соблюдением социальной дистанции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.