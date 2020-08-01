По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +23 градуса, гроза, ночью также +23 градуса. В Атырау днем 35 градусов выше нуля, ночью +23. В Актобе днем столбик термометра поднимется до +38 градусов, ночью +22. В Актау днем до +34 градусов, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.