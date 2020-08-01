В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 64-летний мужчина, нарушая правила пожарной безопасности, получил ожог при опаливании головы барана. Причиной стал выскочивший шланг от баллона. В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что мужчина получил термический ожог 1-2 степени лица, спины, рук. Площадь ожога составила 30%. Он был госпитализирован н в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.