33-летняя Гаухар Хайрашева умерла сегодня, 1 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске онкобольная мать семерых детей находится в коме Муж и дети Гаухар Хайрашевой   Муж Гаухар Ержигит Хайрашев рассказал, что хоронить ее будут 3 августа. - Гаухар не стало сегодня в два часа дня. Хочу выразить благодарность всем, кто нам помог. Люди перечислили нам два миллиона тенге. На эти деньги я похороню жену и постараюсь закрыть кредит, - говорит Ержигит. Напомним, в браке у Ержигита и Гаухар родились семеро детей, самой младшей - 7 месяцев. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи, они никогда ни у кого не просили помощи. Четыре месяца назад у Гаухар выявили рак на последней стадии. Ержигит просил помощи у людей, он надеялся на то, что жену может спасти операция. Кроме этого, семья брала кредит. Акимат выделил им временное жилье, которое требовало ремонта. Именно на это мужчина брал в банке кредит.        