Студенты ЗКГУ имени М. Утемисова объявили челлендж по уборке снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В этом году в области выпало рекордное количество снега. По словам коммунальщиков, на 31 января из города было вывезено 419 тысяч кубометров снега. Карьер в районе п. Асан, куда ежегодно вывозится снег из города, закрыт из-за переполненности. Ежедневно без выходных круглосуточно работники ТОО "Жайык Таза Кала" трудятся на улицах города, чтобы очистить снег. Однако люди жалуются на горы снега. Помимо студентов вуза на улицы вышли студенты Уральского гуманитарного колледжа, а также неравнодушные жители города, чтобы на своем примере показать, что каждый может выйти на улицу с лопатой и помочь в уборке снега. Напомним, на сессии городского маслихата аким города Мурат Мукаев призвал людей выйти на улицу и помочь с очисткой снега. Также глава города предложил депутатам вооружиться лопатами и почистить снег.    