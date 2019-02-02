По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 30 января при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УБН совместно с сотрудниками ДУИС в подвале недостроенного дома в одном из садоводческих коллективов обнаружены пять сумок с марихуаной весом 110 килограммов, которые не допущены к употреблению. - Полицейскими установлено и задержано 5 членов преступной группы. Начато досудебное расследование по ст. 297 ч.4 УК РК "Незаконное изготовление, хранение в целях сбыта наркотических веществ". В целом в Актюбинской области количество наркозависимых снижено на 30%, - сообщили в пресс-службе полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.