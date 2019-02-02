Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидец произошедшего прислал видеоролик. На видео снято, как спецназ окружил неизвестную машину. - Что-то здесь произошло на "Универмаге". Автоматчики со всех сторон захват машины сделали, - говорит мужской голос за кадром. Вокруг собралось большое количество желающих посмотреть. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, однако кого именно и по какой причине задерживали - не уточнили. Другие подробности выясняются.r0N7WukqA78Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.