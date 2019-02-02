Вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео   В редакцию "МГ" очевидец произошедшего прислал видеоролик. На видео снято, как спецназ окружил неизвестную машину. - Что-то здесь произошло на "Универмаге". Автоматчики со всех сторон захват машины сделали, - говорит мужской голос за кадром. Вокруг собралось большое количество желающих посмотреть. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, однако кого именно и по какой причине задерживали - не уточнили. Другие подробности выясняются. Видео 18+! Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! r0N7WukqA78 Видео представлено очевидцем Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  