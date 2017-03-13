Фото из соцсетиЭта работа вызвала множество нареканий и критику со стороны автолюбителей. По словам жителя Уральска Ивана УТЕШЕВА, 12 марта, когда температура воздуха на улице была -5, рабочие ТОО "Жайык таза кала" засыпали ямы по улице Гагарина от путепровода в районе второй базы до остановки Ружейникова. - Конечно, хорошо, что ямы решили залатать, но вот никто не подумал, что все эти камни будут лететь в стекла машин. Мало того, что камни теперь летают, так еще и лед. Ведь асфальт замерз, и все эту смесь со снегом и льдом выложили на городские дороги, - жалуется Иван УТЕШЕВ. В социальных сетях, где были опубликованы фотографии ямочного ремонта, мнения пользователей разделились, кто-то благодарил администрацию города, что следят за состоянием дорог, но большинство остались недовольными качеством такого ямочного ремонта. Стоит отметить, что ранее ЖКХ говорили, что на ямочный ремонт дорог Уральска из городской казны выделено 400 млн тенге. Мы обратились за комментариями к городским властям, однако ответа пока нет.