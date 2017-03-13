Как сообщили в территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства ЗКО, в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира» предусмотрена норма ежегодной регистрации удостоверения охотника. - В целях избежания отрицательного резонанса 14 марта 2017 года планируется проведение встречи с охотниками области с обсуждением вопроса о целесообразности или нецелесообразности введения нормы по ежегодной регистрации удостоверения охотника. Просим всех охотников области принять активное участие в совещании, - говорится в сообщении. Совещание состоится 14 марта в 15-00 часов по адресу: Уральск, ул. Касым Аманжолова, 75, 3 этаж, актовый зал.