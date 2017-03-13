Фото очевидцев Фото аварии с участием полицейских было опубликовано в автомобильном сообществе zello-atyrau. ДТП произошло в вечернее время 12 марта в районе автомобильного моста, соединяющего микрорайоны "Жумыскер" и "Балыкши". Столкнулись автомашина марки "Вольксваген Поло", в которой ехали дорожные полицейские, а также "Лада Приора". От сильного удара вторая машина перевернулась.Фото очевидцевФото очевидцев В ночь с 12 на 13 марта примерно в 1.00 час на аэропортовской трассе произошло еще одно ДТП. В результате столкновения двух автомашин на светофоре пострадали трое человек. Все доставлены в областную больницу. - У парня 1997 года рождения травма живота и разрыв селезенки, вчера пострадавшего прооперировали и удалили селезенку, кроме этого, у постарадавшего закрытый перелом обеих бедер, сегодня будем его оперировать, он лежит в реанимации. У девушки 1997 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, гематома, она тоже в реанимации. В нейрохирургии лежит еще один пострадавший этого ДТП, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ.