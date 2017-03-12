Сегодня, 12 марта, уральский "Акжайык" принимал на своем поле карагандинский "Шахтер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". football (10) Счет открыл чилийский форвард "Акжайыка" Рубио КОСТНЕР уже на второй минуте первого тайма. Затем на седьмой минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти. Гол забил нигериец Изу АЗУКА. Лишь во втором тайме на 69-й минуте форвард карагандинской команды Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ забил гол уральской команде. Однако футболисты "Акжайыка" ответили карагандинцам в скором времени. Уже на 71-й минуте Изу АЗУКИ оформил дубль. Таким образом, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. football (1) football (2) football (3) football (4) football (5) football (6) football (7) football (8) football (9) football (11) football (12) football (13) football (14) football (15) Фото Медета МЕДРЕСОВА