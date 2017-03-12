Счет открыл чилийский форвард "Акжайыка" Рубио КОСТНЕР уже на второй минуте первого тайма. Затем на седьмой минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти. Гол забил нигериец Изу АЗУКА. Лишь во втором тайме на 69-й минуте форвард карагандинской команды Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ забил гол уральской команде. Однако футболисты "Акжайыка" ответили карагандинцам в скором времени. Уже на 71-й минуте Изу АЗУКИ оформил дубль. Таким образом, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.