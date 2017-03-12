Иллюстративное фото ЧП произошло вечером, 11 марта, в крупном торговом центре "Насиха". - Поначалу я не поняла, что происходит. Находясь в бутике, вдруг обратила внимание, что все кашляют. Промелькнула мысль, что эпидемия какая-то, а я не знаю. Но вдруг почувствовала какой-то запах, и в горле запершило. Мы выбежали на улицу, где уже находились десятки человек. Некоторые не только кашляли, но и задыхались. Вскоре приехала полиция, — рассказала очевидец произошедшего Айгерим МАКАШЕВА. Факт распыления неизвестного газа корреспонденту портала "Мой ГОРОД" подтвердил начальник местной полицейской службы ЕРЛАН БИГАМБАЕВ. - Расследованием данного факта в настоящее время занимается следственно-оперативная группа, - рассказал ЕРЛАН БИГАМБАЕВ. Как сообщили корреспонденту портала в дежурной части УВД г.Атырау, подозреваемый в совершении хулиганстве задержан. - Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Сведений о том, что кто-то с отравлением попал в больницу, нет, — сообщил дежурный. Ерлан ОМАРОВ