Ещё одна авария с участием пассажирского автобуса №5 произошла сегодня вечером, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  b9ae7693-8c29-4072-8fb8-39829e9311de ДТП произошло сегодня, 10 марта, в 21.00 в районе АГЗС "Алау газ". По словам водителя автобуса, он ехал со стороны нефтебазы в сторону поселка Деркул на базу по улице Конкина. - Я остановился на знаке "стоп", затем продолжил движение, как вдруг с противоположной стороны дороги буквально выскочил мужчина. Я его сбил, - рассказал водитель. Во время происшествия пассажиров в автобусе не было. Мужчину госпитализировали в травмпункт. На месте работают дознаватели. 3994f072-6057-4d7a-a6a7-71e2810a4a96 29efba8e-8a43-49e2-8d58-226ecef6050e 8 марта в 15.00 на улице Шолохова мужчина и женщина попали под колеса пассажирского автобуса №5, когда переходили дорогу. Один из пешеходов скончался в реанимационном отделении через несколько часов после того, как его доставили в областную клиническую больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Водитель находится под подпиской о невыезде. Фото Медета МЕДРЕСОВА