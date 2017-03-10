В настоящее время водитель автобуса находится под подпиской о невыезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170308-WA0057 Как сообщили в ДВД ЗКО, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование. Водитель находится под подпиской о невыезде. Напомним, 8 марта в 15.00 на улице Шолохова мужчина и женщина попали под колеса пассажирского автобуса №5, когда переходили дорогу. Один из пешеходов скончался в реанимационном отделении через несколько часов после того, как его доставили в областную клиническую больницу. Кристина КОБИНА