Концерт под названием "Мы -вместе" проводится ежегодно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (2) Как рассказала организатор концерта Рада ХАЙРУШЕВА, такие концерты проводятся ежегодно, в этом году стало еще больше детишек с ограниченными возможностями, желающих выступить на концерте. Поэтому решили провести один концерт в марте и еще один в апреле, для того, чтобы никого не обидеть. - Сегодня выступают ученики областных специализированных школ-интернатов с нарушением слуха  и речи, нарушением интеллекта, нарушением зрения, дети из медико-социального учреждения "Шапагат", а также ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, - рассказала Рада ХАЙРУШЕВА. Дети пели, танцевали, читали стихи и исполняли песни на языке жестов. - Хочется выразить слова огромной благодарности всем преподавателям и людям, которые занимаются и работают с такими детьми. Это большой труд. Дети расцветают. Главная задача наша, чтобы дети обрели уверенность в себе, раскрыли таланты в раннем возрасте, - отметила Рада ХАЙРУШЕВА. deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (15) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (14) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (11) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (10) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (9) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (8) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (7) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (6) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (5) deti s ogranichennymi vozmozhnostyami (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА