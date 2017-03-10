Как рассказала организатор концерта Рада ХАЙРУШЕВА, такие концерты проводятся ежегодно, в этом году стало еще больше детишек с ограниченными возможностями, желающих выступить на концерте. Поэтому решили провести один концерт в марте и еще один в апреле, для того, чтобы никого не обидеть. - Сегодня выступают ученики областных специализированных школ-интернатов с нарушением слуха и речи, нарушением интеллекта, нарушением зрения, дети из медико-социального учреждения "Шапагат", а также ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, - рассказала Рада ХАЙРУШЕВА. Дети пели, танцевали, читали стихи и исполняли песни на языке жестов. - Хочется выразить слова огромной благодарности всем преподавателям и людям, которые занимаются и работают с такими детьми. Это большой труд. Дети расцветают. Главная задача наша, чтобы дети обрели уверенность в себе, раскрыли таланты в раннем возрасте, - отметила Рада ХАЙРУШЕВА.