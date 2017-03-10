А пока же уральцам приходится ездить по дорогам, которые полны сюрпризов в виде ям и ухабов. Участок трассы на поселок Мичурино протяженностью в 250 метров водители проезжают очень медленно. - Я потерял на этой дороге бампер, который стоит дороже 100 тысяч тенге. Судиться с нашими коммунальщиками бесполезно. Скажут, сам виноват, - говорит водитель Сергей НОСКОВ. В городском отделе ЖКХ, ПТ и АД заявили, что на ремонт этого участка дороги готовится проектно-сметная документация. Но деньги до сих пор не выделены. - Вода разрушает наши трассы. Сейчас мы определяем подрядчика, который будет заниматься текущим ремонтом дорог. На эти цели выделено 400 млн тенге. Работы начнутся после наступления благоприятных погодных условий, - говорит заведующий сектором городского отдела ЖКХ, ПТ и АД Ержан АУБАКИРОВ. Ремонта ждут и жители с улицы Павлодарская, которая находится во втором Рабочем поселке. На ней расположены несколько многоэтажных домов. Дети ходят в школу и боятся упасть в лужи. Родители пишут во все инстанции, но дорогу не включают в план ремонта. - Где мы живем? В городе или селе? Здесь опасно ходить. Машины ломаются прямо на ходу, - возмущена жительница города Айгуль КАЛМУХАНБЕТОВА. Коммунальщики отметили, что в этом году будет отремонтировано 60 км автодорог. На эти цели выделено около 9 млрд тенге.