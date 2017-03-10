Водитель автобуса из за пробки в районе омеговского моста, развернулся на остановке хлебозавод и отказался ехать на конечную, аргументируя тем, что у него время и по графику он не успеет. Заставил всех выйти и идти пешком. Мало того они еще и разворачиваются на остановке Омега перед пешеходным переходом, тем самым создают аварийную ситуацию на дороге!!!