Согласно этой легенде в Уральске прошли учения ДЧС ЗКО. Как известно, осадков этой зимой выпало выше нормы, и опасность подтопления в области существует. - По двум рекам Чаган и Деркул сделано более 5 тысяч прорезей. Мы думаем, что этого достаточно, но учитывая, что в середине у нас опять идет похолодание, и чтобы толщина льда не очень широкая была, мы делаем больше прорезей, - отметил начальник ДЧС ЗКО Жасулан ДЖУМАШЕВ.Спасатели отправились в санаторий «Ивушка», здесь по сценарию они должны произвести экстренную эвакуацию детей и персонала. - Сегодня к обучению мы подготовлены, 26 детей привезли в эвакуационный пункт поселка Деркул. Морально дети подготовлены, психологически они не страдают. Дети здоровые, они в сопровождении медработников, - пояснила заведующая отделом областного детского туберкулезного санатория Алия МАХМЕТОВА. Эти ежегодные учения дают положительный результат, и проводят их для того, чтобы была возможность избежать масштабного паводка, который был в 2011 году. Десятки тонн снега этой зимой было вывезено за пределы города, ежедневно работники ДЭП проделывали сотни рейсов. Угроза подтопления есть и на территории дачных обществ, где на сегодня проживают почти 13 тысяч человек. Ежегодно с председателями проводятся собрания, на которых напоминают обо всех мерах профилактики. Весна и оттепель начались, поэтому в работе должны быть задействованы все службы.- В поселке Ветелки совместно с ВЧ 5517 проводятся берегоукрепительные работы дамбы. Задействовано 50 человек из воинской части, а также ТОО "Жайык таза кала" и остальные службы. Также проведем работы в микрорайоне Курени, и очистим русла рек Урал, Деркул, Чаган, - заключил заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.Сотрудники ЧС обращаются к населению с просьбой заранее подготовиться к весне, запастись кормом для скота, подумать о местах для его отгона в случае паводка, и самое главное, в случае подтопления, четко следовать инструкциям спасателей, выполнять требования властей, а также не игнорировать сообщения об эвакуации во время чрезвычайной ситуации.