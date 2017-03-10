Как рассказали жители села Новенькое, такая распутица на дороге в межсезонье - дело обычное. - Село Новенькое находится на территории Железновского сельского округа Зелёновского района ЗКО в 7 километрах от районного центра - села Перемётного. Из 7 километров со стороны районного центра заасфальтировано лишь 4 километра дороги. Остальная часть - это месиво из красной глины. Такая ситуация продолжается уже более 30 лет, - отмечают возмущенные жители села Новенькое. - Если осенью прошлого года по этой дороге хоть как-то могли проехать водители на внедорожниках, то этой весной дорогу не преодолевают даже трактора. Владельцы застревающих автомобилей бросают их на полпути и идут пешком в населенный пункт. Это на руку ворам и мародерам: за ночь машины часто обворовывают. - 7 марта на этом участке дороги застряло сразу 6 автомобилей. Все они пытались выехать с помощью трактора. А 10 марта тут же развалился трактор. Дело в том, что по этой трассе во время распутицы проезжают большегрузы в село Белес. Они и создали небывалую колею, - рассказывают сельчане. Жители села отмечают, что с 20 февраля 2017 года нет никакого сообщения между райцентром. Население села составляет более 800 человек, в числе которых свыше 200 детей. - В селе есть средняя школа. Ученики школы являются призёрами районных, областных, республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований. Но сейчас школьники вынуждены пропускать различные внешкольные мероприятия. Они не могут никуда выехать. Для успешности школы администрация привлекает хороших молодых специалистов из райцентра. Из 39 педагогов 13 не являются жителями села, ежедневно они вынуждены ходить пешком на работу, - говорят сельчане. Жители отмечают, что на территории села нет сельской амбулатории, местный фельдшер вынуждена всех больных отправлять в Перемётное или в амбулаторию Белеса. Дети с тяжелыми заболеваниями не могут получить своевременную медицинскую помощь. - Чтобы получить больничный лист, жители вынуждены дойти до райцентра, затем через областной центр попасть в село Белес. Дорога лишь в одну сторону составляет 57 километров. Хотя прямая дорога от нашего села да села Белес составляет всего 8 километров, - рассказали сельчане. Аким Железновского сельского округа Тлеккабыл КУЖАГАЛИЕВ сообщил, что врач в селе, население которого составляет менее 2000 человек, не положен. Но он считает, что фельдшер отлично справляется со своими обязанностями. По словам сельчан, в селе нет работы, поэтому многие вынуждены искать ее в районном центре. Из-за отсутствия дороги многие просто сидят дома. Несколько семей, в том числе молодые, живут за чертой бедности. Но основная масса сельчан старается выжить и обеспечить детей за счет подсобного хозяйства. Молоко и мясо люди ездят продавать в Уральск, но в весенне-осенний период из-за отсутствия дороги они также лишаются источника существования. - О проблемах нашего села местные власти знают, но никаких мер не принимают. Ежегодно с такими обращениями, мольбами, просьбами мы, жители, обращаемся к акиму Железновского сельского округа Кужигалиеву, депутату районного маслихата Козину и депутату областного маслихата Джакибаеву. Местные власти забывают о существовании нашего села. Хотя во время предвыборных компаний они обещают избирателям сдвинуть с мертвой точки проблему с дорогой и не только, - отмечают возмущенные сельчане. Аким Тлеккабыл КУЖАГАЛИЕВ с местными жителями во многом не согласен. - На дороге нет распутицы, каждую неделю во вторник, я выезжаю в Новенький. Есть участок дороги, который не асфальтирован со времен Советского Союза, но машины там проезжают. К примеру, таксисты ежедневно осуществляют выезд в город. Не могу сказать, что это острая проблема, потому что есть округа, где дороги по сравнению с этой, еще хуже. Кроме того, аким Железновского сельского округа заявил, что глубокой колеи на дороге нет, и засомневался в правдивости информации сельчан о том, что там застревают машины, и уж тем более, трактор. Но пообещал, что в ближайшем будущем текущий ремонт дороги будет сделан, ее засыпят щебнем. - Ответить, когда именно будет сделан ремонт, я ответить не могу, потому что все зависит от суммы финансирования, - сказал Тлеккабыл КУЖАГАЛИЕВ.