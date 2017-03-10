- Несмотря на то, что на территории города Атырау отмечается стабильно плюсовая температура, и происходит существенное таяние льда, на него по-прежнему выходят сотни рыбаков, которые подвергают свою жизнь реальной угрозе. Поэтому управление по чрезвычайным ситуациям города Атырау совместно с местными исполнительными органами на реке Урал с 9 по 10 марта 2017 года начали проводить работы по расколке льда, - рассказал руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ.Первый этап расколки льда начался с территории села Дамба, через село Курилкино до микрорайона «Балыкшы». Сегодня проводился второй этап расколки льда. Он начался с микрорайона «Балыкшы» и продолжится до объездного моста. На отработку каждого заледенелого участка уходит порой по 30 минут.Специальное судно, по мощности способное расколоть толстые слои льда на реке, предоставил производственный кооператив "Амангельды", занимающийся выловом и переработкой рыбы. Раз в год плавсредство проходит капитальный ремонт.К профилактическим мероприятиям по предотвращению несчастных случаев на льду подключились сотрудники местной полицейской службы, рыбной инспекции, спасатели, а также сами рабочие ПК "Амангельды".Сегодня толщина ледяного покрова составляет 7-8 сантиметров. Порой, чтобы полностью расколоть лед на том или ином участке, приходится возвращаться на это место повторно. Процесс довольно трудоемкий и опасный. Во время столкновения со льдом происходит мощный удар, в результате чего вся бригада оказывается разбросана по судну. К слову, сам "ледокол" терпит очень сильную нагрузку. От повреждений сильно страдает, прежде всего, носовая часть плавсредства и его дно. Несмотря на рыхлость и хрупкость ледяного покрова, заядлые рыбаки продолжают выходить на поверхность без какого-либо опасения за свою жизнь. Оказалось, что перед тем, как по поверхности льда пройдет ледокол, специальная бригада спасателей едет впереди судна по суше, предупреждая рыбаков об опасности, однако не все к этим призываем прислушиваются и продолжают рыбачить.По словам спасателей, большую трудность в разбивании льда создают браконьерские сети, которых в реке очень много. Во время разбивки льда снасти очень часто наматываются на винт судна. Специально для этих целей в выездной группе всегда присутствует один водолаз. В случае непредвиденных обстоятельств водолаз надевает костюм и спускается под воду, чтобы обрезать сети и освободить винт. - Даже когда мы спускаемся под воду, чтобы поднять на поверхность утопленников, на участках тоже бывает очень много сетей. В том месте, где человек утонул, мы чистим участок специальным инструментом - тралом, чтобы наши водолазы не запутались. Только после очистки от сетей выпускаем водолазов. Бывали случаи, когда сами водолазы запутывались в сетях, - рассказывает руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ.Евгений КОНОВАЛОВ - профессиональный водолаз. Несколько дней назад он принял участие в спасении 26-летнего парня, который провалился под лед, пытаясь сократить свой путь с работы домой. В ГУ "ЗРАОСО" работает уже четвертый год, сколько за это время им было спасено людей, парень затруднился ответить. - К примеру, в марте нашим отрядом было спасено 2 человека, они провалились под лед. Еще двоих вытащили местные жители, ставшие очевидцами происшедшего, - рассказывает Евгений КОНОВАЛОВ. - На чеку нужно быть в любое время суток, ведь неизвестно, когда и где людям пригодится наша помощь.В общей сложности в мероприятиях по расколке льда принимают участие 17 человек, 2 спецтехники, 1 судно, выполняющее функции ледокола.I7Vuffab2f4