9 марта атырауские спасатели приступили к работам по расколке льда на реке Урал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Несмотря на то, что на территории города Атырау отмечается стабильно плюсовая температура, и происходит существенное таяние льда, на него по-прежнему выходят сотни рыбаков, которые подвергают свою жизнь реальной угрозе. Поэтому управление по чрезвычайным ситуациям города Атырау совместно с местными исполнительными органами на реке Урал с 9 по 10 марта 2017 года начали проводить работы по расколке льда, - рассказал руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ.
Первый этап расколки льда начался с территории села Дамба, через село Курилкино до микрорайона «Балыкшы». Сегодня проводился второй этап расколки льда. Он начался с микрорайона «Балыкшы» и продолжится до объездного моста. На отработку каждого заледенелого участка уходит порой по 30 минут.
Специальное судно, по мощности способное расколоть толстые слои льда на реке, предоставил производственный кооператив "Амангельды", занимающийся выловом и переработкой рыбы. Раз в год плавсредство проходит капитальный ремонт.
К профилактическим мероприятиям по предотвращению несчастных случаев на льду подключились сотрудники местной полицейской службы, рыбной инспекции, спасатели, а также сами рабочие ПК "Амангельды".
Сегодня толщина ледяного покрова составляет 7-8 сантиметров. Порой, чтобы полностью расколоть лед на том или ином участке, приходится возвращаться на это место повторно. Процесс довольно трудоемкий и опасный. Во время столкновения со льдом происходит мощный удар, в результате чего вся бригада оказывается разбросана по судну. К слову, сам "ледокол" терпит очень сильную нагрузку. От повреждений сильно страдает, прежде всего, носовая часть плавсредства и его дно.
Несмотря на рыхлость и хрупкость ледяного покрова, заядлые рыбаки продолжают выходить на поверхность без какого-либо опасения за свою жизнь. Оказалось, что перед тем, как по поверхности льда пройдет ледокол, специальная бригада спасателей едет впереди судна по суше, предупреждая рыбаков об опасности, однако не все к этим призываем прислушиваются и продолжают рыбачить.
По словам спасателей, большую трудность в разбивании льда создают браконьерские сети, которых в реке очень много. Во время разбивки льда снасти очень часто наматываются на винт судна. Специально для этих целей в выездной группе всегда присутствует один водолаз. В случае непредвиденных обстоятельств водолаз надевает костюм и спускается под воду, чтобы обрезать сети и освободить винт.
- Даже когда мы спускаемся под воду, чтобы поднять на поверхность утопленников, на участках тоже бывает очень много сетей. В том месте, где человек утонул, мы чистим участок специальным инструментом - тралом, чтобы наши водолазы не запутались. Только после очистки от сетей выпускаем водолазов. Бывали случаи, когда сами водолазы запутывались в сетях, - рассказывает руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ.
Евгений КОНОВАЛОВ - профессиональный водолаз. Несколько дней назад он принял участие в спасении 26-летнего парня, который провалился под лед, пытаясь сократить свой путь с работы домой. В ГУ "ЗРАОСО" работает уже четвертый год, сколько за это время им было спасено людей, парень затруднился ответить.
- К примеру, в марте нашим отрядом было спасено 2 человека, они провалились под лед. Еще двоих вытащили местные жители, ставшие очевидцами происшедшего, - рассказывает Евгений КОНОВАЛОВ. - На чеку нужно быть в любое время суток, ведь неизвестно, когда и где людям пригодится наша помощь.
В общей сложности в мероприятиях по расколке льда принимают участие 17 человек, 2 спецтехники, 1 судно, выполняющее функции ледокола.
Ерлан ОМАРОВ