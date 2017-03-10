9 марта атырауские спасатели приступили к работам по расколке льда на реке Урал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5b4b9770-73da-4524-8eaf-29dc3c4e576d - Несмотря на то, что на территории города Атырау отмечается стабильно плюсовая температура, и происходит существенное таяние льда, на него по-прежнему выходят сотни рыбаков, которые подвергают свою жизнь реальной угрозе. Поэтому управление по чрезвычайным ситуациям города Атырау совместно с местными исполнительными органами на реке Урал с 9 по 10 марта 2017 года начали проводить работы по расколке льда, - рассказал руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ. 95a798d2-7b83-46a9-ac3e-b40f6a0caa26 Первый этап расколки льда начался с территории села Дамба, через село Курилкино до микрорайона «Балыкшы». Сегодня проводился второй этап расколки льда. Он начался  с микрорайона «Балыкшы» и продолжится до объездного моста. На отработку каждого заледенелого участка уходит порой по 30 минут. d5b3c325-9cbd-4b09-a3b1-4a1c3f9c9e69 Специальное судно, по мощности способное расколоть толстые слои льда на реке, предоставил производственный  кооператив "Амангельды", занимающийся выловом и переработкой рыбы. Раз в год плавсредство проходит капитальный ремонт. 70f2c0ef-c92a-4a18-bb11-b3a91a7565bc К профилактическим мероприятиям по предотвращению несчастных случаев на льду подключились сотрудники местной полицейской службы, рыбной инспекции, спасатели, а также сами рабочие ПК "Амангельды". 02f486b7-d286-49dd-b5d3-086285f59d23 Сегодня толщина ледяного покрова составляет 7-8 сантиметров. Порой, чтобы полностью расколоть лед  на том или ином участке, приходится возвращаться на это место повторно. Процесс довольно трудоемкий и опасный. Во время столкновения со льдом происходит мощный удар, в результате чего вся бригада оказывается разбросана по судну. К слову, сам "ледокол" терпит очень сильную нагрузку.  От повреждений сильно страдает, прежде всего, носовая часть  плавсредства и его дно. Несмотря на рыхлость и хрупкость ледяного покрова, заядлые рыбаки продолжают выходить на поверхность без какого-либо опасения за свою жизнь. Оказалось, что перед тем, как по поверхности льда пройдет ледокол, специальная бригада спасателей едет впереди судна по суше, предупреждая рыбаков об опасности, однако не все к этим призываем прислушиваются и продолжают рыбачить. 54797641-5723-4ce7-8fe1-a9c886b50af7 2e7016af-d2c6-46d3-a7cc-149c8462f500 По словам спасателей, большую трудность в разбивании льда создают браконьерские сети, которых в реке очень много. Во время разбивки льда снасти очень часто наматываются на винт судна. Специально для этих целей в выездной группе всегда присутствует один водолаз. В случае непредвиденных обстоятельств водолаз надевает костюм и спускается под воду, чтобы обрезать сети и освободить винт. - Даже когда мы спускаемся под воду, чтобы поднять на поверхность утопленников, на участках тоже бывает очень много сетей. В том месте, где человек утонул, мы чистим участок специальным инструментом - тралом, чтобы наши водолазы не запутались. Только после очистки от сетей выпускаем водолазов. Бывали случаи, когда сами водолазы запутывались в сетях, - рассказывает руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ. dec259e3-7148-4357-aecc-6df5385992a6 Евгений КОНОВАЛОВ - профессиональный водолаз. Несколько дней назад он принял участие в спасении 26-летнего парня, который провалился под лед, пытаясь сократить свой путь с работы домой. В ГУ "ЗРАОСО" работает уже четвертый год, сколько за это время им было спасено людей, парень затруднился ответить. - К примеру, в марте нашим отрядом было спасено 2 человека, они провалились под лед. Еще двоих вытащили местные жители, ставшие очевидцами происшедшего, - рассказывает Евгений КОНОВАЛОВ. - На чеку нужно быть в любое время суток, ведь неизвестно, когда и где людям пригодится наша помощь. 7cb0f1cf-1cc0-42e7-9cd8-71fa98fa50d0 В общей сложности в мероприятиях по расколке льда принимают участие 17 человек, 2 спецтехники, 1 судно, выполняющее функции ледокола. f0f613e9-79f2-4c8c-ace0-b5897a1b3e70 I7Vuffab2f4 Ерлан ОМАРОВ