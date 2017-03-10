Первый открытый урок по безопасному пользованию интернетом прошел в общеобразовательной средней школе №56 г. Актобе для учеников 2 класса. Сама программа рассчитана на учеников со 2 по 4 класс. В легкой и доступной форме школьники узнали о правилах поведения при столкновении с опасным контентом. Открытый урок прошел в рамках волонтерского движения «Жылы журек», при поддержке отдела образования г. Актобе. Роль модераторов урока взяли на себя активные волонтеры компании Beeline. «Интернет содержит большое количество опасного контента. Мы решили, что лучший способ решения этой проблемы – предупредить ее заранее. Нашей задачей было разъяснить школьникам действия в случае столкновения с сетевыми угрозами, такими как группы смерти, мошенничество и экстремизм. Интернет – важная составляющая жизни современного человека, инструмент общения и получения знаний. И, как любой технологией, пользоваться интернетом тоже надо уметь», - комментирует Алексей Бендзь, директор по коммуникациям Beeline Казахстан.Актобе выбран в качестве площадки для старта акции «Безопасный интернет» не случайно. Именно в этом городе находится одна из сильнейших ячеек волонтерского движения «Жылы журек» компании Beeline Казахстан. В течение 2017 года проект охватит и другие крупные города РК.Корпоративная волонтерская программа запущена в Beeline Казахстан и успешно работает с 2008 года. Волонтерские ячейки функционируют во всех филиалах компании. Около 1000 сотрудников активно участвуют в волонтерских благотворительных проектах, инвестируя свое время, опыт и знания. Многие акции в рамках «Жылы Журек» стали регулярными. Волонтеры вовлечены в благотворительные проекты по случаю Дня Победы, Дня защиты детей, Дня знаний, а также участвуют в посадке деревьев, субботниках, сборе вещей в пользу различных социальных объектов и малоимущих семей по всей территории Казахстана. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.