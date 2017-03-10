Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, три жителя села Булдырты Сырымского района пожаловались в местную газету и рассказали, что еще в ноябре прошлого года у них пропал домашний скот, и они с заявлением обратились в полицию. Пропажу стражи порядка так и не нашли, и по мнению сельчан, даже не пытались искать скот. Зато сами сельчане выяснили, что домашний скот вывезли из села и доставили в город, откуда животных беспрепятственно отвезли в Бокейординский район. Возмущало владельцев скота то, что ни сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции , ни сотрудники стационарных постов Уральска ничего не предприняли для задержания. - Была проведена служебная проверка, в ходе которой мы выезжали в село Булдырты, поговорили с заявителями, - рассказал Сагадетов. Рассказ сельчан подтвердился, и 17 полицейских, среди которых начальник Сырымского РОВД, участковый села, дежурный инспектор, сотрудники дорожно-патрульной полиции и стационарных постов были привлечены к ответственности. Аналогичная ситуация возникла и в соседнем Каратобинском районе ЗКО, где после служебной проверки были наказаны еще 6 полицейских.Жасталап Сагадетов