Об этом стало известно сегодня, 10 марта, на координационном совете при ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления собственной безопасности ДВД ЗКО Жасталапа САГАДЕТОВА, три жителя села Булдырты Сырымского района пожаловались в местную газету и рассказали, что еще в ноябре прошлого года у них пропал домашний скот, и они с заявлением обратились в полицию. Пропажу стражи порядка так и не нашли, и по мнению сельчан, даже не пытались искать скот. Зато сами сельчане выяснили, что домашний скот вывезли из села и доставили в город, откуда животных беспрепятственно отвезли в Бокейординский район. Возмущало владельцев скота то, что ни сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции , ни сотрудники стационарных постов Уральска ничего не предприняли для задержания. - Была проведена служебная проверка, в ходе которой мы выезжали в село Булдырты, поговорили с заявителями, - рассказал Сагадетов. Рассказ сельчан подтвердился, и 17 полицейских, среди которых начальник Сырымского РОВД, участковый села, дежурный инспектор, сотрудники дорожно-патрульной полиции и стационарных постов были привлечены к ответственности. Аналогичная ситуация возникла и в соседнем Каратобинском районе ЗКО, где после служебной проверки были наказаны еще 6 полицейских. Жасталап Сагадетов Дана РАХМЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА