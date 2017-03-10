Как сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО, за прошедший год наиболее часто скот похищали в Бокейординском, Сырымском, Теректинском, Акжаикском, Зеленовском и Казаталовском районах. - В 2016 году сократилось количество краж скота на 17%, эта положительная динамика продолжается и в этом году. За прошлый год на стационарных постах патрульной полиции выявлено около 2 тысяч человек, перевозивших скот и мясную продукцию. Также было зафиксировано 143 факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов, из них выявлено 12 краж и пресечена деятельность одной преступной группы, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. По словам начальника управления криминальной полиции, за прошлый год пресечена деятельность 51 преступной группы, промышлявшей кражами скота. Всего за скотокрадство было задержано 259 человек. - В конце 2016 года на территории Сырымского района была задержана преступная группа Алиева., а на территории Акжаикского района задержана группа скотокрадов Заева. Участники двух групп пересекались в совершении преступлений. В настоящее время доказана их причастность к 112 фактам кражи скота из Акжаикского, Сырымского и Тасклинского районов, - пояснил Сергей ШЕВЧЕНКО. Напомним, 22 ноября 2016 года на территории Каратобинского района в степи, недалеко от трассы Самара-Шымкент были обнаружены останки от 23 голов КРС.Сергей Шевченко