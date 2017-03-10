Всего за скотокрадство было задержано более 250 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". skotokrady Как сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО, за прошедший год наиболее часто скот похищали в Бокейординском, Сырымском, Теректинском, Акжаикском, Зеленовском и Казаталовском районах. - В 2016 году сократилось количество краж скота на 17%, эта положительная динамика продолжается и в этом году.  За прошлый год на стационарных постах патрульной полиции выявлено около 2 тысяч человек, перевозивших скот и мясную продукцию. Также было зафиксировано 143 факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов, из них выявлено 12 краж и пресечена деятельность одной преступной группы, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. По словам начальника управления криминальной полиции, за прошлый год пресечена деятельность 51 преступной группы, промышлявшей кражами скота. Всего за скотокрадство было задержано 259 человек. - В конце 2016 года на территории Сырымского района была задержана преступная группа Алиева., а на территории Акжаикского района задержана группа скотокрадов Заева. Участники двух групп пересекались в совершении преступлений. В настоящее время доказана их причастность к 112 фактам кражи скота из Акжаикского,  Сырымского и Тасклинского районов, - пояснил Сергей ШЕВЧЕНКО. Напомним, 22 ноября 2016 года на территории Каратобинского района в степи, недалеко от трассы Самара-Шымкент были обнаружены останки от 23 голов КРС. Сергей Шевченко Сергей Шевченко Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  