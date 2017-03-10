Сейчас подопечные главного тренера команды Вахида МАСУДОВА полны решимости показать все, на что они способны. - В первом матче чемпионата против «Иртыша» нам немного не хватило. Результат не устраивает. Просим болельщиков поддержать клуб в стартовой домашней игре, - отметил спортивный директор ФК «Акжайык» Ирбулат ТЕМИРГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в первом матче чемпионата ФК «Акжайык» на выезде уступил в Павлодаре. После пропущенного гола в самом начале второго тайма Фреди Коронель Ортиз смог сравнять счет дальним ударом в девятку. Но на последних минутах игры «Иртыш» заработал пенальти, который и реализовал. Счет 1:2. В «Акжайыке» дебютировали сразу 6 игроков - вратарь Вячеслав Котляр, нигериец Изу Азука, колумбиец Аренас Дельгадо, Дмитрий Шмидт, Андрей Шабаев и Константин Заречный. - Мы сделали акцент на атаку, но, тем не менее, допустили ошибки в обороне. Хотя по этой игре мы заслуживали ничейного результата. Однако футбол такая штука – не забиваешь ты, все решает результат, - заявил главный тренер ФК «Акжайык» Вахид МАСУДОВ.