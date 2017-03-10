Этот факт подтвердила мама мальчика корреспонденту портала "Мой ГОРОД", а также участникам сообщества, принимавшим участие в поиске родителей спасенного мальчика. - Это частный садик. Воспитатель не виноват, виновата директор. Оставила ребенка ждать нас на улице. А он открыл замок на воротах и ушел, - комментирует происшествие мама ребенка Наталья. - Он дома, все в порядке, спасибо всем огромное! Мы сами не местные, не ожидали, что столько людей откликнется и помогут найти его. Я думала умру, честное слово. По словам женщины, воспитатель в садике добрая и ответственная. Обеспокоенные родители в соцсети поинтересовались, из какого садика сбежал мальчик. Многие посоветовали не оставлять данный факт безнаказанным, ведь с мальчиком могло произойти все, что угодно.Название детского сада и имя директора Наталья решила не называть. Родители мальчика захотели решить этот вопрос в индивидуальном порядке, не вынося на публичное обсуждение. Напомним, что вчера 9 марта вечером примерно в 19.20 на пульт дежурного ДЧС позвонила женщина и попросила вызвать скорую помощь для мальчика, который упал в реку. Оказалось, что ребенка вытащили из ледяной воды очевидцы происшествия. Карета скорой помощи забрала мальчика в детскую областную больницу, откуда через некоторое мама забрала его домой. Ребенок не пострадал. В настоящее время мама мальчика разыскивает парней, которые спасли мальчика, упавшего в реку Урал, и будет благодарна за любую информацию о них. Очевидцев происшествия она просит обращаться по телефону: 8-705-571-39-71.