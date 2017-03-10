Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно с 09.00 до 18.00 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», 10 марта по улице С.Датова, 4/4 будут производиться работы по демонтажу и монтажу стальной катушки в колодце.

- В связи с этим в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул.Урдинская д.1/1а, 2/4, 2/3 и в зданиях ТОО «Батыс су арнасы», ТОО «Автовокзал», ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2», ТОО «Орал Нур», АО «ЗКМК», ТОО «Гордорстрой» будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"