Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 4 марта в примерно в 11.00 сотрудники БДПП УВД города Уральска остановили автомобиль марки "Фольксваген". - Как выяснилось, 57-летний мужчина свободно передвигается по городу с поддельными государственными номерами. Нарушение было выявлено при осмотре автомашины, - пояснили в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело согласно статье 386 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером". Водитель находится под подпиской о невыезде.