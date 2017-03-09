На фото мальчик, завернутый в одеяло, сидит на коленях у медработника. - Мальчику 4 года. Сбежал из садика. Упал в реку. Еле спасли. Не знает домашнего адреса. Забрали на скорой в областную детскую больницу. Если знаете родителей, сообщите, пожалуйста, - подписала фото автор поста. По сообщению дежурного, сигнал на пульт ДЧС поступил в 19.20. К спасателям позвонила женщина и попросила вызвать скорую для мальчика, который упал в реку в районе "Санатория". - К счастью, мальчика спасли очевидцы произошедшего, нам не пришлось направлять бригаду спасателей. Мы вызвали карету скорой помощи, мальчика увезли в областную детскую больницу, - рассказал дежурный ДЧС. Судя по комментариям к посту, родители мальчика нашлись и чудом выжившего ребёнка забрали домой. Эту информацию подтвердил и главный врач областной детской больницы Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ. - С мальчиком все было нормально, врачи его осмотрели, состояние ребенка было в норме, за ним приехала мама и увезла его домой, - рассказал Нургабыл АЙТМУХАМБЕТОВ.