70-летняя Людмила БАЙКАДАМОВА рассказывает, что в присутствии мужчин женщинам не приветствуется читать бата. Тем не менее она с разрешения представителей мужского пола, прочитала несколько видов бата. 2Nad1zA-yEU В ее коллекции есть бата для девушек, для мальчиков. Также, по ее словам, бывают бата, которые дает друг другу родственники, в частности нагашы и жиен. - Правда они, в основном, шуточного характера. Добрые, но в то же время смешные бата дают друг другу ровесники, - говорит она. Людмила аже также наизусть знает бата, данное Бауыржаном МОМЫШУЛЫ - панфиловцем, героем Советского союза. В коллекции Людмилы БАЙКАДАМОВОЙ множество редких и почти позабытых пословиц и поговорок. Она собирает также альчики - кости для игр.