Иллюстративное фото с сайта Sibnovosti.ru В 8 часов 37 минут на пульт дежурного Центра оперативного управления (ЦОУ) УВД города Атырау обратилась кассир букмекерской конторы, расположенной в микрорайоне «Алмагуль». Девушка сообщила, что в контору вошел неизвестный мужчина в медицинской маске. Угрожая кассиру ножом, он похитил все денежные средства из кассы и планшет. Девушка набрала "102" уже после того, как грабитель скрылся. - Инспекторами ЦОУ тут же были ориентированы все патрульно-постовые экипажи. Один из них, экипаж «Батыс-12» местной полицейской службы УВД, недалеко от букмекерской конторы задержал подозрительного молодого человека, у которого были обнаружены кухонный нож, планшет и деньги, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Личность задержанного мужчины была установлена. Грабителем оказался ранее судимый 26-летний житель города Атырау. Парень был задержан через пять минут после звонка в ЦОУ УВД.