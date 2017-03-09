С начала этого года на учет поставили 15 семей, в которых воспитываются 23 ребенка. Об этом сообщают сотрудники городской прокуратуры, которые совместно с органами внутренних дел на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление именно тех семей, где воспитываются несовершеннолетние дети. - В целях своевременного принятия мер по защите прав несовершеннолетних детей, призываем всех граждан не оставаться в стороне, не быть равнодушными. Если вам стало известно о фактах насилия над детьми в какой-либо семье, либо если вы знаете, где проживают неблагополучные семьи, в которых имеются несовершеннолетние дети, сообщайте об этом в прокуратуру города Уральск по телефону доверия: 50-79-95, - обратилась ко всем гражданам прокурор прокуратуры г. Уральск Дина ИДРИСОВА.