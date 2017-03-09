Несмотря на то, что на территории города Атырау отмечается стабильно плюсовая температура и происходит существенное таяние льда, на него по-прежнему выходят сотни рыбаков, которые подвергают свою жизнь реальной угрозе. Поэтому управление по чрезвычайным ситуациям города Атырау совместно с местными исполнительными органами на реке Урал с 9 по 11 марта 2017 года начали провоить работы по расколке льда. - Первый этап расколки льда начнется с территории села Дамба до микрорайона «Балыкшы», а второй этап - с микрорайона «Балыкшы» до объездного моста, - предупреждают спасатели.