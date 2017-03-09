LYeeesCrREY Один из жильцов прислал видеоролик, на котором запечатлено, что происходит, когда новоселы пытаются облагородить свою квартиру. - Мы заселились не так давно. У меня претензий никаких нет, квартира теплая. Даже есть плюсы, к примеру, за отопление своей двухкомнатной квартиры я плачу всего лишь около 3 тысяч тенге в месяц, - сказал жилец дома Нурлан. Но жильцов беспокоит вода, которая ручьем течет с потолка. Как рассказал директор строительной фирмы "СВ плюс" Сабит УТЕБАЛИЕВ, строительство этого дома началось в мае 2015 года. - В зимнее время строительство дома продолжалось. Сроки были сжаты. В ноябре и декабре шли обильные дожди, вода заполнила пустоты плит. После чего талая вода в плитах замерзла. А в мае, когда началась отделка дома, вода начала подтекать. Наши рабочие приходили и просверливали плиты для того, чтобы слить эту воду. Дом на гарантийном сроке. Все возникшие вопросы решаемы, то что там скопилась вода - это нормальный процесс, ее сольют, и это ничем не грозит, - пояснил застройщик дома Сабит УТЕБАЛИЕВ. С мая по декабрь 2016 года дом находился на балансе строительной фирмы. После чего был передан на баланс Казахстанской ипотечной компании. За арендное жилье уральцы будут выплачивать 20 лет. По словам жильцов, отопление в девятиэтажном доме включают только в ночное время. Это подтвердил и застройщик. - После того, как дом построили полностью, мы охраняли и отапливали его. Теперь образовалась задолженность в 3,5 миллиона тенге. Дом практически не заселен, поэтому днем его не отапливаем, ведь за отопление пока никто не платит, - отметил Сабит УТЕБАЛИЕВ.